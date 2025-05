Motta diz que vai pautar urgência em projetos sobre fraudes no INSS

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que vai pautar a urgência de projetos de lei para impedir fraudes no INSS

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)/Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, na próxima semana, vai pautar a urgência de projetos de lei destinados a impedir fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A afirmação foi compartilhada nas redes sociais do parlamentar na noite desta sexta-feira (16/5).

“Seguindo e sempre respeitando o regimento da Casa, vamos analisar, reunir e votar tudo o que pode compor um Pacote Antifraude. Esse tema, que é urgência para milhões de brasileiros, é urgência para a Câmara dos Deputados”, afirmou Motta, em post nas redes sociais.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.



