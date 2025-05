Agente da PF envolvido em trama golpista afirma que Bolsonaro 'deu para trás'

Policial federal Wladimir Soares/Reprodução

O policial federal Wladimir Matos Soares, de 53 anos, teve apreendidos materiais com áudios nos quais cita um grupo armado que teria como objetivo prender ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito do suposto plano golpista, acusado de repassar informações sobre a segurança de Lula para outros envolvidos.



As gravações, obtidas e periciadas pela Polícia Federal (PF), revelam ainda o repasse de informações sigilosas sobre a segurança de Lula a servidores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo foi revelado pelo Jornal Nacional e confirmado pelo Metrópoles.



Nos áudios, Soares afirma que fazia parte de uma “equipe de operações especiais“, armada e pronta para agir em defesa de Bolsonaro. Segundo ele, o grupo aguardava apenas uma “canetada” do então presidente para iniciar o ataque.

Confira as informações completas no Metrópoles.