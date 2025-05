Lula da Fonte assume presidência da Câmara dos Deputados interinamente

Lula da Fonte assume a presidência da Câmara dos Deputados interinamente nesta segunda-feira (12). /Divulgação

Com apenas 24 anos, o deputado federal pernambucano Lula da Fonte (PP/UP) é o parlamentar mais jovem da história a assumir a presidência da Câmara dos Deputados. O político assumiu o cargo interinamente nesta segunda-feira (12), em virtude da viagem internacional do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que está nos Estados Unidos, para participar de um fórum com empresários e outras autoridades.

“A Câmara dos Deputados é a casa do povo brasileiro e minha prioridade é garantir o bom andamento da casa, respeitando o diálogo, a transparência e a responsabilidade com o país. Assumo essa missão com muita seriedade e compromisso com a democracia. Agradeço ao presidente Hugo Motta pela confiança e a todo povo pernambucano que me fez chegar até aqui. Podem ter a certeza que irei garantir os princípios constitucionais de respeito aos poderes”, disse o parlamentar em comunicado à imprensa.

1 / 2 2 / 2 < >

O deputado pernambucano será responsável por conduzir e representar a Câmara dos Deputados na ausência de Hugo Mota. Atualmente, o deputado é o segundo-secretário da Casa, tendo sido eleito com o voto de 437 deputados.

Esta também é a primeira vez que um pernambucano assume a presidência da Casa Legislativa Federal desde fevereiro de 2005, quando o ex-deputado Severino Cavalcanti deixou a presidência da Câmara dos Deputados. O jovem deputado, ainda em seu primeiro mandato, evidencia a confiança depositada em novos nomes para garantir a estabilidade e o pleno funcionamento do Poder Legislativo.