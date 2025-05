Microsoft começa a desativar o Skype nesta segunda-feira

Segundo a Microsoft, os usuários do Skype poderão fazer login no Teams gratuitamente em qualquer dispositivo compatível

/Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Depois de mais de duas décadas no ar, o o serviço de chamadas e bate-papo pela internet Skype começou a ser desligado pela Microsoft nesta segunda-feira (5/5).

A partir de agora, os usuários do Skype serão direcionados automaticamente ao Microsoft Teams.





Segundo a companhia, os usuários do Skype poderão fazer login no Teams gratuitamente em qualquer dispositivo compatível, utilizando as credenciais existentes.