'Comediano' retorna ao Recife nesta quarta (7), no Teatro do Parque

/QORPO/Divulgação

O espetáculo Comediano retorna com uma única apresentação no Recife, dia 7 de Maio no Teatro do Parque, às 20h. Com um humor leve, afiado e universal, quatro talentosos atores exploram as situações mais engraçadas do cotidiano.





Quatro atores, Flávio Andradde, Múcio Eduardo, Toninho Miranda e Felipe Enndrio, dão vida a mais de 20 personagens na peça, que funciona como um retrato de situações da vida real e uma celebração do humor que cativa pela identificação e leveza das situações do dia a dia.





O elenco conta com talentosos e premiados atores do humor nacional, com destaque para o pernambucano Flávio Andradde, considerado um dos maiores nomes do stand-up comedy no Brasil. Além de Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda.





“É sempre bom fazer o comediano, porque é um tipo de humor que Recife não está acostumado e agora retornando e pela primeira vez no teatro do Parque é ainda melhor”, afirma Filipe Enndrio, ator do grupo.

“Fazer o Comediano é como voltar no passado e reviver momentos inesquecíveis que vivemos juntos! Crescemos e aprendemos muito nesse projeto! E só para o público entender: assistir o Comediano é como poder parar e observar o mundo e perceber o quanto o cotidiano é engraçado!”, reflete Múcio, ator e diretor e autor do espetáculo.