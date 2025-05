Canal Brasil faz programação especial com as duas Fernandas

Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui'/Divulgação

Em celebração ao Dia das Mães, o Canal Brasil exibe uma programação com três longas-metragens estrelados por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro: Gêmeas e Casa de Areia, ambos dirigidos por Andrucha Waddington, e Traição, de José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres, trazendo ainda a reapresentação das entrevistas das atrizes no programa Amigos, Sons e Palavras, apresentado por Gilberto Gil, em um bate papo de 25 minutos com Fernandona e, em seguida, com Torres.

Confira a programação temática:

Gêmeas (1999)

Horário: Domingo, 11/05, às 19h30

Direção: Andrucha Waddington

Sinopse: A história é ambientada no início da década de 80 e se passa em um bairro de classe-média do Rio de Janeiro: as irmãs gêmeas idênticas Iara e Marilena (Fernanda Torres) vivem pregando peças nos homens, fazendo-se passar uma pela outra, para desespero de seu pai, Dr. Jorge (Francisco Cuoco). Marilena é bióloga. Iara, como sua mãe (Fernanda Montenegro), é costureira. Um dia Marilena conhece Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma auto-escola, por quem se apaixona à primeira vista. O mesmo, entretanto, acontece com Iara, que decide seduzir o namorado da irmã sem que este (e esta) saiba. Tem início uma intensa rivalidade entre as irmãs, em busca do amor de Osmar, que irá trazer à história um desfecho surpreendente.

Traição (1998)

Horário: Domingo, 11/05, às 20h40

Direção: Arnaldo Jabor

Sinopse: Três histórias baseadas em crônicas de Nelson Rodrigues. Nos anos 50, um rapaz tímido conhece uma mulher casada e tem seu primeiro caso amoroso; nos anos 70, um casal está prestes a se casar, mas a doce irmã da noiva decide seduzir seu futuro cunhado; e enfim, nos anos 90, a partir de um clássico flagrante: o marido pega a mulher com seu melhor amigo em um motel de quinta categoria.

Casa de Areia (2005)

Domingo, 11/05, às 22h25

Direção: Andrucha Waddington

Sinopse: O português Vasco (Ruy Guerra) leva a mulher grávida, Áurea (Fernanda Torres), e a mãe dela, Dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca de um sonho: viver nas terras prósperas, recentemente compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando, após uma longa e cansativa viagem junto a uma caravana, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por perto. Áurea quer retornar ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e constrói uma casa de madeira para que lá possam viver. Depois de serem abandonados pela caravana, Vasco morre e deixa Áurea e Dona Maria sozinhas no local. Ao partirem em busca de ajuda, elas encontram Massu (Seu Jorge), um homem que nunca deixou o local. Massu passa a ajudá-las, levando comida e sal para que Áurea e Dona Maria possam sobreviver na casa recém-construída.





Amigos, Sons e Palavras

Horário: Segunda, 12/05, à 0h20 (madrugada de domingo para segunda)

Episódio: Fernanda Montenegro - Temp.03 Ep01

Sinopse: Na estreia da terceira temporada, Gilberto Gil recebe Fernanda Montenegro. A dama da dramaturgia brasileira faz um manifesto em defesa da arte e comenta o seu eterno renascimento como atriz.

Amigos, Sons e Palavras

Horário: Segunda, 12/05, à 0h50 (madrugada de domingo para segunda)

Episódio: Fernanda Torres - Temp.01 Ep02

Sinopse: “A mulher é ligada à preservação do afeto no ser humano. O mundo precisa se feminilizar”. Gilberto Gil recebe Fernanda Torres em bate-papo sobre a relação atual do mundo com as mulheres.