Vinícola chilena atrai turistas com roteiro de aventura e degustação

/Foto: Cleodon Coelho/DP

Em operação desde dezembro, o voo da Latam que sai do Recife às sextas-feiras, às 12h10, com destino a Santiago do Chile tem feito os turistas driblarem os inconvenientes de quem precisa ir até outra cidade para poder.embarcar em um voo internacional. A volta também acontece às sextas, às 5h10 no horário local. A vantagem de passar pouco mais de seis horas fazendo o trajeto vem permitindo que o viajante possa explorar novos destinos no país sul-americano, além dos pontos turísticos tradicionais.





Para quem busca experiências diferentes, a Vinícola Matetic surge como um tesouro escondido. Localizada no encantador Vale do Rosário, a apenas 1h20 de Santiago, o espaço oferece um roteiro enogastronômico diferenciado, longe dos circuitos tradicionais.





O programa ideal na vinícola começa pela degustação de vinhos - uma verdadeira imersão sensorial que apresenta a essência local. Com seus 160 hectares divididos em quatro vinhedos distintos, a propriedade oferece seis experiências de harmonização, cada uma revelando características especiais dos premiados rótulos produzidos no local.





A excelência dos vinhos Matetic vem de sua produção orgânica e biodinâmica, que respeita os ciclos naturais sem químicos. Somado ao clima fresco do Oceano Pacífico, isso resulta em vinhos intensos e frutados, divididos em duas linhas igualmente marcantes: EQ (Super Premium) e Corralillo (Reserva).





Os turistas podem aproveitar dois programas de hospedagem. A opção com meia pensão inclui estadia no Hotel La Casona (os quartos são enormes e bastante confortáveis), café da manhã, hora do chá, tour pelos vinhedos com degustação de quatro vinhos (dois da linha Corralillo e dois EQ) e jantar de três pratos com vinhos inclusos.





Quem optar pela pensão completa ganha benefícios extras: drinque de boas-vindas, jantar gourmet de cinco pratos harmonizados, excursão pelo vale (a pé ou de bike) e um briefing com especialistas sobre a região, acompanhado de degustação.





Quem se hospeda por lá pode aproveitar para dar um pulinho até Isla Negra, uma pequena vila litorânea, para visitar uma das três casa do poeta Pablo Neruda, ganhador do Nobel de Literatura A Casa de Isla Negra abriga várias coleções, uma das maiores paixões do escritor, como garrafas, figuras de proas de navios e conchas. Atualmente, é nessa casa-museu onde, desde 2016, os restos mortais de Pablo e de sua terceira esposa, Matilde Urrutia, estão enterrados. Uma visita que vale muito a pena para poder entender um pouco do universo do autor de Vinte Poemas de Amor e uma Canção Desesperada.





De volta à Vinícola Matetic, inspirado pelo grande prazer de viver que Neruda transmite, o melhor é abrir um vinho e brindar. Afinal, cada experiência vivida por lá fica no paladar e na memória para nunca mais esquecer.