Veja a programação da final do BBB 25

A decisão terá uma festa especial no gramado da casa/foto: Reprodução/Globoplay

Renata, Guilherme e João Pedro disputam a grande final do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira, 22. O programa ao vivo começa na TV Globo por volta das 22h30, após a exibição da novela Vale Tudo, e também pode ser assistido pelo Globoplay.

Depois de 100 dias de programa, um dos participantes sairá da casa com o prêmio de R$ 2,72 milhões. A votação para escolher o vencedor do programa está aberta e será encerrada durante o ao vivo.

A decisão terá uma festa especial no gramado da casa, como vem sendo nos últimos anos, com shows, convidados e homenagens aos finalistas. Um palco com passarela vai ligar os artistas à plateia formada pelos participantes da temporada.

Os três finalistas assistem aos shows e aos vídeos especiais direto da sala, ao lado de dois familiares cada. Os 21 participantes do programa estarão presentes, além, claro, do apresentador Tadeu Schmidt.

A festa vai reunir artistas que já participaram de outras edições do programa. Entre as atrações confirmadas estão Gabi Martins, Flay, Juliette, Pocah, Rodolffo com sua dupla Israel, Fiuk, Projota, Naiara Azevedo, Maria Bomani, Aline Wirley, Marvvila e Wanessa Camargo. Paulo Ricardo, que canta o tema oficial do BBB, também se apresenta.

O time da #RedeBBB, formado por Gil do Vigor, Ana Clara, Ed Gama Beatriz Reis, Pitel, Vitor diCastro, Ceci Ribeiro e Thiago Oliveira, também participa da festa no gramado.

Programação pós-final: o que vem depois?

Depois da final, o Multishow transmite o Big Show A Invasão. Ana Clara e Ed Gama entram ao vivo na casa e conversam com os finalistas e o novo campeão.

No dia seguinte, às 17h, o público poderá acompanhar o Prêmio Gshow BBB, ao vivo no site oficial do programa e no Globoplay. A votação será aberta na noite da final, e os fãs poderão escolher os destaques da temporada em diferentes categorias.

Ainda na quarta-feira, 23, o Multishow exibe o Big Show O Reencontro, às 22h30. O programa traz os participantes relembrando os momentos mais marcantes da edição.