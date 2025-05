Testamos: 'Rematch' tem potencial competitivo e traz nova face para o futebol online

/SloClap/Divulgação

A SloClap, criadores do game de luta Sifu (2022), surpreendeu no The Game Awards 2024 ao anunciar um jogo de futebol online nos moldes de Rocket League (2015), game onde o esporte é praticado com carros que tem fãs fiéis e uma alta competitividade até hoje.

Chamado divertidamente de "Rocket League com gente", o 'Rematch' realizou um teste beta fechado no último final de semana, abrindo servidores para que fãs e interessados pudessem experimentar um pouco do que o jogo pretende oferecer.

Não dá pra dizer que o futebol, esporte mais famoso do mundo que une bilhões de pessoas, é subexplorado nos videogames. Há décadas, várias desenvolvedoras o levaram para diferentes gerações de consoles, além do computador e mobile.

Porém, em tese, 'Rematch' é o jogo que vários fãs do esporte queriam, mas não tinham. Nele, você controla seu jogador durante uma partida 4x4 ou 5x5 em uma arena fechada, assumindo qualquer posição - até a de goleiro -, no melhor estilo 'pelada'. Certo que terão outros modos, mas a premissa é essa - nada realmente original, mas que se fosse executado de uma boa forma poderia ser uma grande adição ao cenário dos games competitivos.

E, sim, o game tem potencial e é divertido, o que já é um alívio. Se atendo à simplicidade como essência, 'Rematch' é um jogo de partidas velozes e fluidas que traz alguns pilares do futebol, como o passe, chute, drible e interceptação. A tática fica por parte dos jogadores que, além do básico sistema de sinalização do game, se comunicam através da língua universal do esporte, a qual todo mundo fala um pouco.

Por ser um game onde as partidas são dinâmicas, a movimentação dos jogadores é posta a prova o tempo todo, mas nem sempre passa no teste. Isso é sensibilizado ainda mais pelos controles, que poderiam ser mais simples e intuitivos. Um exemplo disso é o passe, que é praticamente manual, já que ao segurar o botão uma seta aparece na direção aonde queremos tocar, o que pode quebrar a fluidez da partida e frustrar jogadores em momentos importantes. Para este caso, uma solução simples é tornar o direcionamento automático, como é de praxe em jogos do esporte. Certo que o game oferece diferentes estilos de controles, mas que também poderiam passar por uma simplificação.

Para não deixar de pontuar, outras questões podem e devem passar por uma melhora e polimento, como a disponibilidade de servidores por região e customização dos jogadores e materiais gráficos.

No geral, 'Rematch' é uma boa ideia e traz uma gameplay que faz falta para o esporte mais popular do mundo. Com uma premissa que faz o simples, o game tem potencial para trazer elementos de outros títulos competitivos e criar uma legião de jogadores.