'Retratos de Chumbo' retorna ao palco do Teatro Apolo

Voltando ao palco do Teatro Apolo, no Bairro do Recife, nesta sexta (2), às 19h, o espetáculo Retratos de Chumbo: As Rosas que Enfrentaram os Canhões, com texto e encenação de Oséas Borba Neto, trata de jogos de poder, violência e manipulação, a partir da ótica feminina, durante o período da Ditadura Militar no Brasil.

A peça, promovida pelo Grupo de Teatro João Teimoso, é baseada em pesquisas, entrevistas e depoimentos de pessoas que viveram durante o sombrio período, o que levou à decisão de narrar o lado da luta das mulheres.





O Grupo chegou este ano aos seus 24 anos de fundação e, somente com este projeto, já realizou 38 apresentações. Os ingressos (Inteira: R$ 40,00 e Meia: R$ 20,00) podem ser adquiridos pelo Sympla ou na própria bilheteria do Teatro Apolo.