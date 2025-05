Recife recebe a 27ª edição do Palco Giratório com espetáculos de circo, teatro e dança

Promovido pelo Sesc, maior projeto de itinerância de artes cênicas do país conta este ano com 16 grupos artísticos e passará por 96 cidades até dezembro

/Foto: Divulgação

A 27ª edição do Palco Giratório, maior projeto de itinerância de artes cênicas no Brasil, será lançada nesta sexta-feira (25) no Recife. O evento acontece no Parque Urbano da Macaxeira, com a apresentação do espetáculo Circo Science – Do Mangue ao Picadeiro, com a Trupe Circus (PE). Este ano, 16 grupos de 15 estados participarão do circuito, que chegará a 96 cidades até dezembro, com teatro, circo, dança e performance. A programação poderá ser acompanhada no site e nas redes sociais do Sesc em cada estado.





O circo será o grande homenageado do Palco Giratório 2025 por meio da Escola Pernambucana de Circo, projeto social que tem grande impacto na periferia do Recife, e de Fátima Pontes, líder da companhia há 27 anos. Fátima é referência na arte circense do país, além de atriz, pesquisadora e dramaturga.





Também faz parte da programação de lançamento do circuito a inauguração da nova lona da Escola Sesc Pernambuco de Circo Social, localizada no Sesc São Lourenço da Mata. Ela vai atender crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com aulas gratuitas baseadas na pedagogia de circo social.





Os 16 grupos participantes do Palco Giratório 2025 levarão ao público humor, poesia, música, teatro e dança, além do universo do circo. Os espetáculos passam por temas que vão da influência dos povos ancestrais, espiritualidade e relações familiares até a inclusão social.





É o caso do espetáculo Da Janela, da Trupe do Experimento, do Rio de Janeiro, que narra a amizade entre três crianças e utiliza a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para promover acessibilidade. Já o grupo Dimenti, da Bahia, participa com Biblioteca de Dança, em que o elenco transforma seus corpos em “livros vivos”.





“O Palco Giratório permite essa difusão e o intercâmbio entre artistas e o público nas mais diferentes expressões criativas. A curadoria é formada por profissionais do Sesc de todo o país, que acompanham o cenário teatral em suas regiões. Isso possibilita a diversidade de temáticas, que retratam a riqueza da produção cênica brasileira”, destaca Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.