Próxima novela das 19h, 'Dona de Mim' promete colorir TV com um Brasil real

Estrelando Clara Moneke, Tony Ramos e Camila Pitanga, a produção estreia na próxima segunda-feira (27) e promete emocionar com histórias que refletem a diversidade do país

/Foto: Manoella Melo/Globo

Tem gente que sabe jogar com as cartas que a vida oferece e, quase sempre, sai por cima. Esse é o perfil de Leona, protagonista de Dona de Mim, novo novelão das 19h da Globo. Vivida por Clara Moneke em seu primeiro papel principal, ela é uma mulher determinada a seguir em frente, mesmo quando o passado insiste em puxá-la para trás. A trama, escrita por Rosane Svartman, estreia no dia 28, substituindo Volta por Cima.

Por fora, Leona parece inabalável. Mas, por dentro, guarda dores profundas que ainda não cicatrizaram. Sete anos antes, perdeu a filha Sophya durante a gravidez, quando já estava com seis meses de gestação. Na época, era estudante, estava noiva de Marlon (Humberto Morais) e prestes a realizar sonhos. Desde então, tenta manter o sorriso no rosto e encontrar um novo rumo.

Rosane Svartman aposta agora em uma protagonista que já começa no buraco. “As mocinhas mudaram muito ao longo dos anos. A Leona tem um bom coração, não quer fazer mal a ninguém, mas se enrola. Ela não é perfeita, como qualquer pessoa”, explica a autora, em coletiva de imprensa on-line, que contou com a presença do Viver.

Clara Moneke enxerga seu papel como a voz de um Brasil real, que agora se vê na TV, livre dos clichês que dominaram a dramaturgia por décadas. “Leona, para mim, é a definição da mulher brasileira. É muito inteligente e dá voltas e voltas para conseguir os objetivos dela. Acho que as principais características que definem a personagem são inteligência, perseverança, garra e amor à família”, afirma a atriz, revelada em Vai na Fé, da mesma Svartman, que agora – dona de si – está pronta para brilhar ainda mais.