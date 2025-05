PlayStation traz de volta customização pedida por fãs; veja

/Divulgação

Durante as comemorações de seu aniversário de 30 anos, a PlayStation surpreendeu sua base de fãs com uma seleção de recursos de personalização para a interface do sistema PS5.

Os temas traziam referências aos antigos consoles da Sony, como o clássico PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, e PlayStation 4. Além disso, a introdução do sistema foi alterada para a nostálgica apresentação do PS1, com a antiga tela branca e a velha logo da Sony Entertainment.

Após um pedido massivo dos fãs por meio da redes sociais, a PlayStation disponibilizou novamente os temas em uma nova atualização. Agora, fãs de todo o mundo podem personalizar suas telas para remeter ao seu console favorito.

Esse recurso será chamado de Aparência e pode ser acessado no menu Configurações. Acesse [Sistema] > [Aparência] > [Aparência e som].

OUTRAS NOVIDADES

Outra atualização, sobre o Foco do Aúdio, também chegou ao PlayStation 5.

O foco de áudio aumenta a imersão ao fornecer predefinições para amplificar sons suaves de acordo com as preferências auditivas dos jogadores, garantindo uma experiência de áudio mais nítida ao usar fones de ouvido ou headsets. Esse recurso oferece maior acessibilidade em experiências de áudio.

Para habilitar o foco de áudio, acesse [Configurações] > [Áudio] > [Volume] > [Foco de áudio]. Esse recurso também pode ser acessado no Centro de Controle, para que você possa ajustar facilmente as configurações durante o jogo.

O recurso de foco de áudio está disponível ao usar fones de ouvido conectados via USB ou conector analógico. Não há suporte para conexões HDMI por meio de TV, receptores AV ou soundbars.