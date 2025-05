Paredão do 'BBB 25': Enquete aponta eliminação de brother

Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada se enfrentam no décimo oitavo paredão do programa

/Foto: Divulgação/TV Globo

Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada se enfrentam no próximo Paredão do Big Brother Brasil 25. Após a eliminação de Delma e a Prova do Líder vencida por João Pedro, um novo Paredão foi formado na noite desta terça-feira (15).

Diego teve o pior desempenho na prova e foi ao Paredão automaticamente.

Para fechar a formação da berlinda, João Pedro indicou Vitória Strada e a casa votou em Renata. A eliminação acontece na quinta-feira (17).

Quem votou em quem?

Durante a formação do Paredão, estavam disponíveis para voto apenas Renata e Guilherme.

Renata teve os votos de Diego e Vitória e o apresentador Tadeu Schmidt nem chamou Guilherme ao confessionário, uma vez que ele teria apenas uma opção.

A bailarina encara o Paredão pela terceira vez seguida contra outros dois também veteranos de Paredão.

Enquete

A enquete do UOL aponta o brother Diego Hypolito como o eliminado de hoje (16).

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 12h00 do horário de Brasília.

1- Diego Hypolito: 50,59%

2 - Renata: 45,63%

3 - Vitória Strada: 3,78%