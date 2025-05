Paixão de Cristo do Recife começa nesta sexta; veja programação no Marco Zero

Com direção de Carlos Carvalho, a "Paixão de Cristo do Recife" ocupa o Marco Zero a partir desta sexta-feira (18) e segue até segunda (21), com início marcado para as 18h durante toda a temporada

/Foto: Hans von Manteuffel/Divulgação

No coração do Recife é onde, desta sexta-feira (18) até segunda, milhares de pessoas vão se reunir para celebrar o enredo mais conhecido da humanidade. O Marco Zero é o palco da 27ª edição da Paixão de Cristo do Recife, com início marcado para as 18h durante toda a temporada. Este ano, o espetáculo resgatou o slogan “A Paixão do Povo”, confirmando seu caráter popular, aberto e ao ar livre, evidenciando um trabalho que valoriza o elenco como um conjunto e traz grandes nomes do teatro pernambucano junto a figuras de destaque da nova geração.





Entre artistas como Albemar Araújo, Carlos Lira, Ivo Barreto, Luciana Cavalcante, Sônia Carvalho, Mário Miranda, Beto Steremberg, Douglas Duan e Toni Rodrigues, está Asaías Rodrigues, o Zaza, há quatro anos protagonista da história. O ator pernambucano, que morava na Itália quando recebeu o convite para viver Jesus, tem na comoção da plateia sua principal motivação. “A plateia é nosso grande banquete, nos colocamos em sacrifício por ela. Se não estiver emocionada, não estou fazendo um bom trabalho. Esta é a base de onde eu parto”, garante.





Brenda Lígia, a Maria da Paixão de Cristo do Recife desde 2023, diz que a personagem, para ela avassaladora, uma verdadeira força da vida, é maior que qualquer atriz que a interprete. “Sinto que nasci para ter o privilégio de estar aqui”, relata, comovida. “Espero o ano inteiro para subir nesse palco, ver as pessoas rirem e chorarem ao ouvir a palavra de um homem que existiu mais de 2 mil anos atrás. Isso me emociona muito.”





Desde a primeira edição do espetáculo, Paulo de Castro assina a produção do espetáculo, que, há quatro anos, ganhou novo roteiro escrito por Carlos Carvalho, também diretor da montagem. “Paixão tem dezenas, mas não como esta, que mostra ao público um Cristo que dá a mesma mensagem bíblica, porém com outro tom”, enfatiza, referindo-se à linguagem, ao figurino e trilha sonora adotados – menos tradicionais, apontando para um alinhamento com a atualidade, com a intenção de chegar mais perto do público de hoje.





Realizada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), a peça terá um Jesus mais próximo do público também fisicamente, através da nova configuração do palco, que contará com uma passarela em momentos emblemáticos, como a entrada de Jesus no templo e a Via-Crúcis.