Ocupação Naná Vasconcelos: última chance para conferir a visitação

/Foto: Evelyn Lima

Neste fim de semana (26 e 27), o público terá a última oportunidade de fazer a visita guiada pela Ocupação Naná Vasconcelos, em cartaz no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam), no Recife. A atividade é gratuita conta com a presença de convidados especiais que compartilham vivências, histórias e perspectivas sobre a trajetória do músico e percussionista que é um dos maiores nomes da música brasileira.





Participam da visita Augusto Lins Soares, organizador da Fotobiografia de Naná, Patrícia Vasconcelos, viúva do artista e curadora do seu acervo, além dos artistas Francisco Mesquita e Amanda de Souza, que contribuíram com obras para a fotobiografia. O encontro será uma oportunidade única para mergulhar mais fundo no universo poético e sonoro de Naná, por meio de relatos afetivos e olhares sensíveis sobre sua vida e obra.





A Ocupação Naná Vasconcelos fica aberta até o domingo e celebra o legado do artista por meio de uma imersão em suas sonoridades, memórias e processos criativos, reunindo fotografias, objetos, vídeos, instrumentos e instalações interativas.