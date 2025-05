'O Riso e a Faca', longa com coprodução brasileira, estará no Festival de Cannes

/Vitrine Filmes/Divulgação

Mais tons de Brasil acabam de ser confirmados no 78º Festival de Cannes. Dirigido pelo português Pedro Pinho (de A Fábrica de Nada), o longa O Riso e a Faca (que recebeu o título em inglês de I Only Rest in the Storm) foi selecionado para a mostra paralela Un Certain Regard, considerada a segunda mais importante do evento.

Da produtora Tatiana Leite ao diretor de fotografia, Ivo Lopes Araújo, 31 profissionais do cinema nacional integram a equipe do filme. Fruto de uma parceria entre Portugal, Brasil, Romênia e França, o projeto foi batizado a partir de uma música homônima do cantor e compositor baiano Tom Zé, o filme foi rodado na Guiné-Bissau e no deserto da Mauritânia entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2024 e é coproduzido pela brasileira Bubbles Project, com distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

A história trata do engenheiro ambiental Sérgio, português que viaja para uma metrópole na África Ocidental onde vai trabalhar num projeto rodoviário entre o deserto e a selva. Lá, ele desenvolve um relacionamento íntimo com dois moradores da cidade, Diára e Gui. Compondo o trio de protagonistas está o brasileiro Jonathan Guilherme, ex-atleta de vôlei que trocou as quadras pela arte e hoje é poeta em Barcelona, na Espanha, onde reside. Ele dá vida ao personagem Gui e contracena com o português Sérgio Coragem, conhecido por seus papéis em Verão Danado (2017) e Fogo-Fátuo (2022); e a cabo-verdiana Cleo Diára, de Diamantino (2018).