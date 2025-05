No documentário inédito 'Watoriki', povos originários são defendidos como guardiões da natureza

Filme estreia com exclusividade no canal Curta! nesta sexta-feira (18), no dia temático Sextas de História e Sociedade

A paixão de Davi Kopenawa pela floresta e pelo seu povo, os Yanomami, move sua vida. Ao entender sua riqueza e sua ligação com a terra, ele também descobriu as ameaças que os cercam. No documentário inédito Watoriki — Conversa com Davi Kopenawa, o líder indígena repassa sua vida de lutas e questionamentos para mostrar a importância e o porquê de proteger a natureza. A produção estreia com exclusividade no canal Curta!. A estreia é no dia temático Sextas de História e Sociedade, 18 de abril, às 22h10.

Viabilizado pelo canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e produzido pela Aruac Filmes, o documentário de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha traz depoimentos inéditos de Kopenawa. Watoriki, sua aldeia, é o cenário para o longa-metragem, que destaca a exuberante natureza e o cotidiano de atividades e ritos do povo Yanomami, atualmente a maior população indígena de um país sobrevivente a massacres, e ainda ameaçada.

“Nós, povo da floresta, vivíamos bem e nossa floresta tinha saúde. Nós, os Yanomami, e outros povos da floresta, vivíamos sozinhos. Os brancos ainda não se misturavam conosco. Os aviões não passavam pela nossa floresta. Era silencioso”, relembra ele.

Com os pais e com os líderes de sua aldeia, Davi Kopenawa aprendeu a defender a floresta. Deste pensamento, vieram outros, trazidos por mazelas e doenças. Ao ter contato com os homens da cidade, fica espantado com o descaso deles pelas riquezas sagradas da terra. Para marcar sua indignação com as atividades predatórias, Kopenawa usa, pela primeira vez no documentário, a língua portuguesa para se expressar.

Ao se questionar o porquê de o homem branco não ter amizade com a natureza, recorda os tempos de destruição da Ditadura Militar, fala sobre demarcação de terras dos povos originários e denuncia as consequências da crise climática. Mas ressalta o cheiro perfumado e os bons ventos de sua floresta.

No documentário, ele relembra o primeiro medo que teve quando iria deixar a mata pela primeira vez, ainda criança: “e se eu sentir saudades?”. O sentimento traduz a ligação que os povos originários têm com a natureza, uma entidade indissociável do seu estilo de vida.

“Eu me ofereci à natureza, me entreguei. Eu e a natureza temos amizade um pelo outro. A natureza pede para que os Yanomami a protejam e que ensinem os brancos”, conta Kopenawa.

Watoriki — Conversa com Davi Kopenawa é uma produção da Aruac Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).