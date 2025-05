Entenda por que Luva de Pedreiro perdeu processo contra ex-empresário

O influenciador Luva de Pedreiro foi condenado no processo movido pelo empresário Allan Jesus e terá que desembolsar valor milionário

/Foto: Reprodução

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi condenado a pagar R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus por quebra de contrato. O agente entrou com o processo há três anos e saiu vitorioso da disputa.

Na sentença, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, reconheceu que o sucesso e a projeção do influenciador Luva de Pedreiro se devem diretamente à intervenção e ao trabalho de Allan Jesus, legitimando, portanto, a participação do ex-agente nos frutos da carreira de Iran.

A decisão pontuou ainda que quando assinou o contrato com Allan, Iran sabia exatamente o que estava em jogo, além de ter uma equipe jurídica: “Consta, inclusive, que a sua equipe jurídica acompanhou os primeiros desdobramentos da relação contratual e, à época, não questionou qualquer vício de consentimento que ensejasse a anulabilidade do pacto firmado”, pontuou o juiz.

Luva de Pedreiro tinha 285 mil seguidores em suas redes sociais, passando para 17 milhões após a assinatura de seu contrato com Allan Jesus: “A participação de Allan e sua empresa não foram meramente acessórias: foram fundamentais para o incremento da marca e da sua afirmada projeção, bem como da pessoa de Iran.”

O influenciador terá que pagar a multa pela rescisão contratual, com juros e correção monetária, reembolsar integralmente todos os valores comprovadamente investidos na carreira, bem como na própria subsistência e a dos familiares e indenizar Allan Jesus e a empresa ASJ Consultoria, a título de danos morais, em razão dos prejuízos e danos causados à imagem deles.

O total previsto é de R$ 5.558.285, 07, mas os advogados do influenciador ainda podem recorrer da decisão.