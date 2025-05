Júlio Andrade será homenageado no 29º Cine PE

/Divulgação

Em alta como o Rubinho do remake de Vale Tudo e ainda como Lampião na minissérie Maria e o Cangaço, o ator gaúcho Júlio Andrade é o primeiro homenageado anunciado da 29ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual, que ocorre entre 9 e 15 de junho. A entrega do troféu Calunga de Ouro, tradicional reconhecimento concedido pelo festival aos grandes nomes do cinema nacional, ocorrerá durante o evento, no Cine Teatro do Parque, com sessões gratuitas e abertas ao público.





Júlio Andrade consolidou-se como um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. No cinema, interpretou Gonzaguinha em Gonzaga: De Pai pra Filho, de Breno Silveira, além de importantes participações em Serra Pelada, de Heitor Dhalia, Cão Sem Dono, de Renato Ciasca e Beto Brant, e ainda Sob Pressão, que deu origem à aclamada série homônima da TV Globo, da qual protagonizou as cinco temporadas ao lado de Marjorie Estiano. Júlio chegou a dirigir episódios da terceira até a quinta temporada.





Entre o fim de 2022 e abril de 2023, gravou Betinho – No Fio da Navalha, série em que vive o protagonista Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo que enfrentou a epidemia da fome e da AIDS no Brasil e foi responsável por criar um dos maiores movimentos sociais do país, a Ação da Cidadania. A produção, dirigida por Lipe Binder e pelo próprio Júlio Andrade, foi criada por José Júnior.





Ao longo da carreira, Júlio já recebeu um Grande Otelo, três Prêmios APCA, um Prêmio Guarani e um Kikito do Festival de Gramado. Também foi indicado ao Prêmio Qualidade Brasil, ao Prêmio Platino e ao Emmy Internacional em três ocasiões: duas por sua atuação na série 1 Contra Todos e uma por sua performance como Betinho, em Betinho – No Fio da Navalha.





Sandra Bertini, diretora do Cine PE, explica que Júlio foi escolhido como homenageado deste ano como forma de reconhecimento à sua carreira, que transita com naturalidade entre atuação e direção. “Resolvemos celebrar Júlio como forma de reconhecimento do seu talento, além, claro, da entrega emocional e da intensidade que imprime em cada projeto”, comenta.