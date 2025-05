Influenciadora literária de Camaragibe doa mais de 150 livros para escolas públicas

À frente do projeto 'Aldeia de Livros' desde 2017, Larissa Viana usa as redes sociais para se conectar com outros leitores

/Divulgação

A jornalista Larissa Viana, moradora do bairro Aldeia dos Camarás, área de preservação ambiental em Camaragibe, no Grande Recife, criou um projeto digital de incentivo à leitura e já doou mais de 150 livros para escolas. O projeto se chama Aldeia de Livros, fundado em 2017, e foi pensado para ser um espaço de conexão com outros leitores.





“Ninguém muda o mundo sozinho, mas todo mundo pode e deve realizar o que estiver ao seu alcance para gerar impactos coletivos. Quando o ‘Aldeia’ surgiu, a proposta era ser um espaço de interação com outras pessoas, mas se tornou muito mais que isso. Através dele, eu criei um ponto de conexão entre a minha vida e a de cada pessoa impactada pelo projeto”, explica a jornalista.





Larissa já doou mais de 150 livros para a Escola de Referência em Ensino Médio Tito Pereira de Oliveira e a Escola de Referência em Ensino Fundamental Torquato de Castro, ambas unidades públicas de Aldeia. Também foi convidada, em duas ocasiões distintas, a compartilhar suas vivências com os alunos impactados pelo projeto Biblioteca Amiga.

A jornalista também foi entrevistada pelo projeto Feminino Camará e debateu a importância da leitura utilizando como base para a conversa um dos contos do autor Mia Couto. Toda a experiência foi dividida com seus seguidores através das redes sociais do projeto.





“Hoje, eu realmente busco ser uma influenciadora, no sentido mais fiel da palavra. Eu faço, através do projeto, o que está ao meu alcance. Tem muito esforço, mas é algo que eu administro em meio à minha rotina. Outras pessoas também podem fazer o mesmo, é muito prazeroso. Meu objetivo principal é além de dividir o prazer pela leitura, mostrar que outras pessoas também podem impactar positivamente suas comunidades”, complementa.