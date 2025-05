Google libera IA que permite gerar vídeos a partir de comandos de texto; saiba como usar

/Foto: Reprodução

O Google começou a liberar, nesta terça-feira (15), o Veo 2, nova versão do seu modelo de inteligência artificial que permite que os usuários gerem e compartilhem vídeos feitos a partir de comandos em texto. O recurso deve ser disponibilizado para todos nas próximas semanas.





A novidade, disponível para usuários do Gemini Advanced, permite que prompts sejam transformados em vídeos dinâmicos, o que, de acordo com a gigante de tecnologia, oferece “controle detalhado sobre o estilo e o conteúdo do vídeo”.





O Veo 2 também está sendo disponibilizado pelo Google Labs a partir do Whisk, um experimento de IA generativa que permite criar novas produções visuais usando prompts de texto e imagem, agora também para vídeos em animação. Ambos os recursos estão disponíveis a no plano Google One AI Premium.





Como gerar vídeos com o Veo 2





Para gerar vídeos, selecione Veo 2 no menu suspenso de modelos no Gemini. Em seguida, descreva a cena que você quer criar. Quanto mais detalhada for sua descrição, mais controle você terá sobre o vídeo final.





Os vídeos criados pelo recurso têm 8 segundos, resolução de 720p, e são entregues como um arquivo MP4 no formato paisagem 16:9. A quantidade de vídeos que podem ser criados mensalmente é limitada, com um aviso sendo enviado ao usuário quando o limite estiver perto de ser atingido.





Através de um botão de compartilhamento, é possível enviar as criações direto para plataformas de vídeos curtos como TikTok e YouTube Shorts. O recurso está disponível em todos os idiomas que o Gemini suporta.





Segurança





De acordo com o Google, medidas importantes foram tomadas para tornar a geração de vídeo uma experiência segura. “Isso inclui extensivos testes do red teaming e avaliação com o objetivo de prevenir a geração de conteúdo que viole nossas políticas. Além disso, todos os vídeos gerados com o Veo 2 são marcados com SynthID, uma marca d'água digital incorporada em cada quadro, que indica que os vídeos são gerados por IA”, declarou.