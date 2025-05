Foguete com Katy Perry levou plantas brasileiras ao espaço para teste

A bordo da nave New Shepard estavam batatas-doces adultas e sementes de grão-de-bico desenvolvidas pela Embrap/foto: Blue Origin

O voo suborbital da Blue Origin, que levou a cantora Katy Perry e outras cinco mulheres ao espaço na última segunda-feira (14/4), também carregou um experimento científico com plantas brasileiras.

A bordo da nave New Shepard estavam batatas-doces adultas e sementes de grão-de-bico desenvolvidas pela Embrapa. A ideia de levar as plantas para o espaço foi para contribuir com pesquisas sobre como os vegetais se comportam no espaço e quais deles eventualmente poderiam ser cultivados dentro de espaçonaves.

Batata-doce e grão-de-bico foram selecionados por suas características como adaptabilidade aos recursos escassos e elevado valor nutricional. “São culturas resilientes, de ciclo rápido e que demandam poucos insumos”, explica Larissa Vendrame, pesquisadora da Embrapa Hortaliças.

