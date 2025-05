Festival Reconhecer une música, dança, teatro e cinema

/Divulgação

O Festival Reconhecer chega em sua quarta edição ocupando os bairros do Pina e de Brasília Teimosa nos dias 22, 25 e 26 de abril, com programação gratuita voltada à produção cultural das duas comunidades.

O tema será "A Arte que Celebra o Povo" e o evento reúne apresentações de música, dança, teatro e cinema, todas protagonizadas por artistas locais.

As três frentes do evento são:

- Dia do Teatro e da Dança - 22 de abril (terça-feira), às 19h, com abertura no Teatro Barreto Júnior, trazendo apresentações de grupos de dança e teatro: Gaijin, Samba Queiroz, Balé Deveras, Hunters Dance Crew, Grupo Cine Teatro %2b Arte.

- Dia do Cinema - 25 de abril (sexta-feira), às 19h: noite de cinema ao ar livre na praia, em frente ao antigo Biruta, em Brasília Teimosa, com exibição de curtas-metragens de cineastas locais.

- Dia da Música - 26 de abril (sábado), a partir das 19h30: encerramento com cortejo do maracatu infantil Nação Erê, que convida o público a se juntar à grande festa na Rua Miranda Falcão, no Pina, com apresentações de rap, brega, pagode e pop comandados por Tonhão MC, Dry Alves, Frenezzi MC, VIXTOR, DJ Atom, Grupo RBN, IK-RO, Grupo Lá da Rua e outros talentos da cena local.

O festival é realizado por um coletivo de oito produtores culturais oriundos do Pina e de Brasília Teimosa e nasceu em 2018 como resultado de um curso de formação promovido pelo Instituto JCPM de Compromisso Social. A proposta desde o início foi visibilizar artistas e grupos culturais que, embora ativos e potentes, muitas vezes não encontravam espaço para mostrar sua arte.

“O Reconhecer é um festival feito pelo povo e para o povo. Queremos que o público enxergue o valor dos artistas locais, reconheça suas histórias, suas raízes e a potência da cultura produzida dentro das nossas comunidades”, afirma Ewerton de Oliveira, mais conhecido como Tom, um dos produtores à frente do projeto desde sua criação.