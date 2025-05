Festa dos Tambores reúne cortejo de afoxé no pólo cultural da Bomba do Hemetério

/Foto: Morgana Narjara

Em sua 13ª edição a Festa dos Tambores realiza neste sábado (26), às 19h, uma grande celebração na sede da Gigante do Samba e arredores, região pertencente ao polo cultural da Bomba do Hemetério. O evento gratuito é promovido pelo Afoxé Povo de Ogunté com o intuito de promover a sensibilização da população em geral a respeito da existência e da importância dessas heranças.

Sob o tema '13ª Festa dos Tambores: nos ritmos ancentrais', o encontro tem produção executiva da Bureau de Cultura e Lelê Colab e conta com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.

Esse ano, o evento homenageia o Sítio de Pai Adão pelos seus 150 anos de fundação, Tata Raminho de Oxóssi (in memorian) e a presidente da Escola Gigante do Samba, Marize Félix. A 13ª Festa dos Tambores: nos ritmos ancentrais terá a participação de diversos grupos ligados à cultura de matrizes africanas.





O cortejo de abertura sairá da frente do Sítio de Pai Adão, na Estrada Velha de Água Fria, e irá desfilar até a quadra da escola de samba, puxado pelo Maracatu Raízes de Pai Adão e Maracatu Sol Brilhante do Recife. No palco, montado dentro da Escola, o anfitrião Afoxé Povo de Ogunté comanda a festa junto com os tambores da Gigantes do Samba, Coco das Estrelas e Coco Zé de Teté.

Em mais uma edição, a festa reúne feirinha de artesanato com artesãs e artesãos produtores de trabalhos autorais com grande representatividade para as culturas de matrizes africanas e pólo gastronômico com a culinária de terreiro, que se configuram como importantes elementos identitários do povo de santo. O público presente terá a oportunidade de degustar pratos dedicados aos orixás, preparados por Yabás de diversos terreiros do Recife, seguindo suas tradições.