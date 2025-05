Espetáculo 'Revinda' mistura dança e denúncia social em estreia no bairro do Ibura

/Foto: Filipe Gondim

A dor de uma mulher negra diante da perda do filho, morto pela polícia numa favela do Rio de Janeiro, inspirou a criação do espetáculo de dança Revinda, novo trabalho da artista recifense Rebeca Gondim, que reúne dança, música e poesia para falar das dores, revoltas e celebrações do povo preto e periférico do Brasil.





Revinda estreia neste sábado (26), no Ibura, com artistas convidados da cena local, como a bailarina, cantora e percussionista Lua Maria, o músico Pajé IB e o dançarino Daniel Semsobrenome. Nos sábados de maio, tem Revinda no Morro da Conceição (dia 3), Água Fria (10), Alto Santa Terezinha (17), Bomba do Hemetério (24) e Beberibe (31) com a participação de artistas destes territórios.

Todas as apresentações serão gratuitas, sempre às 17h30, com acessibilidade em Libras. Mais informações sobre a temporada de Revinda, no insta @rebecagondim__





A ficha técnica de Revinda tem Rebeca Gondim e Maria Agrelli, como artistas criadoras, João Guilherme de Paula (criação de luz), Dj Phino e Léo Bulhões (trilha sonora), Bárbara Regina (percussão), Filipe Gondim e Laura Morgado (Comunicação Visual), Júnior Melo e Renata Teles (produção) e Joselma Santos (interpretação em Libras).





SERVIÇO:

Revinda (circulação do espetáculo)

Data/hora: 26 de abril – SÁBADO, às 17h30, no Ibura (Praça da UR 06) – ESTREIA

(sábados de maio no Morro da Conceição, Água Fria, Bomba do Hemetério, Alto Santa Terezinha, Beberibe no mesmo horário)

Acessibilidade em Libras

Classificação Etária: Livre