Emoção: Preta canta ao lado do pai, Gilberto Gil, em show em São Paulo

/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Preta Gil e Gilberto Gil protagonizaram um momento de emoção durante um show em São Paulo. Pai e filha cantaram lado a lado em uma apresentação da turnê Tempo Rei, a última de Gilberto Gil, na noite deste sábado (26/4).

Preta e Gilberto interpretaram Drão, canção composta em homenagem à terceira esposa do cantor e mãe de Preta, Sandra Gadelha. Durante a apresentação, arquivos pessoais da família foram exibidos nos telões. A presença de Preta ocorre após a artista ter recebido alta hospitalar depois de 14 dias internada.





A cantora luta contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023. Em agosto de 2024, ela passou por uma cirurgia para remover os tumores. No entanto, exames posteriores indicaram que o câncer havia se espalhado para quatro outras regiões do corpo, o que exigiu a retomada do tratamento.