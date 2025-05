CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens começa nesta terça (22)

/Matheus Farias e Enock Carvalho (Foto: Priscilla Melo)

Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Lucrecia Martel, Kleber Mendonça Filho e diversos artistas que se tornaram referências mundiais por seus filmes começaram suas trajetórias experimentando com curtas-metragens, formato que, apesar de essencial para a formação, não encontra muitos espaços nos circuitos de exibição.





Com o desejo de fomentar a criatividade dos jovens realizadores, criando espaços para a troca de ideias e para o aprimoramento dos projetos, os pernambucanos Enock Carvalho e Matheus Farias idealizaram o CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens, cuja terceira edição do projeto acontece a partir de amanhã, e segue até sexta, no Izi Corporate House, com uma imersão no universo do cinema para cineastas em início de carreira e encontros com profissionais que são referências na área, como Gabriel Mascaro.

Enock e Matheus, fundadores da produtora independente Gatopardo, sabem por experiência própria as dificuldades para os realizadores nesse campo. Juntos, eles dirigiram os curtas-metragens Quarto para Alugar (2016), Caranguejo Rei (2019) e Inabitável (2020), exibidos em mais de 150 festivais ao redor do mundo, como Sundance, BFI Flare London, Dublin, Moscou, Huesca, Durban, London Short Film Festival, New Directors New Films (em Portugal), Festival de Brasília e Festival de Gramado, recebendo um total de 60 prêmios.

Com essa bagagem, e a partir da observação da falta de iniciativas que fornecessem formação e trocas de ideias entre os jovens realizadores, nasceu a ideia do CurtaLab, cuja primeira edição aconteceu em 2021, no formato on-line, por conta da pandemia.

“Acho que a não expectativa de que um filme precise atender todas as demandas de um dito mercado cinematográfico, para mim, é a grande beleza, força e qualidade de um curta”, afirma Matheus. “Ele é um espaço de experimento, de teste, de colocar à prova algumas ideias e testar certas diferenças na linguagem e no fazer do cinema. É no curta que um cineasta iniciante consegue exercitar sua linguagem, seu estilo, desenvolver um traço autoral, principalmente temas que são muito mais próximos aos seus desejos enquanto cineasta, realizador e artista”.

Para esta terceira edição, foi aberta uma chamada para realizadores pernambucanos e também, pela primeira vez, para todos os municípios do Norte e do Nordeste. O CurtaLab recebeu mais de 400 inscrições, das quais foram selecionados 12 projetos, quatro deles de fora do estado, que receberão mentorias e consultorias exclusivas e concorrerão ao Prêmio CurtaLab, no valor de R$ 5 mil, para o melhor roteiro. Entre os consultores desta edição, além de Enock e Matheus, que também serão mentores, estão os premiados cineastas Juliana Rojas (SP) e Fábio Leal (PE) e o roteirista e script-doctor Aleksei Abib (DF).

Além dos projetos selecionados, outros 18 participantes irão acompanhar as aulas e os encontros com profissionais da área durante a imersão cinematográfica.

“Para nós, é muito importante que haja esse intercâmbio artístico entre pessoas de Pernambuco e de outros estados do Norte e Nordeste. Não só pelo networking, formando novos laços e contatos, mas pela própria regionalidade e cultura que é muito diversa dentro dessas regiões e que, nesse ambiente, a gente propõe que haja um compartilhamento de saberes e experiências desses projetos. Eles trocam entre si, eles terminam colaborando para o projeto do outro. Isso ajuda a oxigenar as ideias e as narrativas”, reforça Enock.

CONVERSAS DE CINEMA

Dentro da perspectiva de trocas de experiências, o CurtaLab promove as Conversas de Cinema, encontros com realizadores renomados, que compartilharão suas trajetórias não só com os participantes, como também com o público. Os encontros acontecerão sempre às 16h30 e são gratuitos, com retirada dos ingressos uma hora antes da sessão, na recepção do Izi Corporate House.

Na estreia, o convidado é Gabriel Mascaro, cineasta pernambucano que, este ano, venceu o Urso de Prata, no Festival de Berlim, pelo filme O Último Azul, estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. O pernambucano dirigiu diversos curtas e longas-metragens, como Boi Neon, Divino Amor e Ventos de Agosto. Já na quarta-feira, a fala será de Bárbara Wagner, realizadora que, em parceria com Benjamin de Burca (Alemanha), assinou curtas como Swinguerra e Terremoto Santo. Encerrando a programação das Conversas de Cinema, na quinta-feira, o papo será com a paulista Juliana Rojas, conhecida por filmes como Cidade; Campo e As Boas Maneiras.

Serviço:





3º CurtaLab - Laboratório de Desenvolvimento de Curtas-Metragens

Quando: de 22 a 25 de abril

Onde: Izi Corporate House (Av. Cais do Apolo, 455, Bairro do Recife)

Programação Conversas de Cinema:

22/04, às 16h30 - Gabriel Mascaro

23/04, às 16h30 - Bárbara Wagner

24/04, às 16h30 - Juliana Rojas

Quanto: Gratuito, com distribuição dos ingressos 1 hora antes da atividade, na recepção

Informações: www.curtalab.com.br