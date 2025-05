Curta 'Samba Infinito' é selecionado para o Festival de Cannes 2025

Com participações especiais de Gilberto Gil e Camila Pitanga, o filme do diretor Leonardo Martinelli estará na competição da Semana da Crítica

/Divulgação

Dirigido pelo carioca Leonardo Martinelli e com participações especiais de Gilberto Gil e Camila Pitanga, o curta-metragem Samba Infinito foi selecionado para estrear no Festival de Cannes, dentro da competição de curtas da Semana da Crítica (mostra paralela do evento que começa no dia 13 de maio). A trama acompanha o carnaval de um gari, vivido por Alexandre Amador, que perde sua irmã e encontra uma criança perdida na rua, primeiro papel do pequeno Miguel Leonardo.

“Dirigir esse elenco foi uma das maiores honras da minha carreira. O filme é profundamente inspirado no repertório artístico e na filosofia de Gil. Tê-lo no elenco foi uma alegria imensa. Ao lado dele, os talentos luminosos de Camila e do nosso protagonista formam um trio que brilha na tela”, declara Leonardo Martinelli, dos premiados Fantasma Neon e Pássaro Memória.

O cineasta destaca ainda a importância da narrativa brasileira em um dos maiores eventos do audiovisual do mundo. “Estrear em Cannes, o maior festival de cinema que existe, é algo muito significativo para toda a nossa equipe. Temos uma obra que reflete as belezas e contradições do carnaval, além da força simbólica do trabalho de um gari durante essas festas.”

Para Lucas Rossi, da Baraúna Filmes, produtora do curta, a seleção é bastante significativa. “Realizar este filme foi um desafio maravilhoso. A gente conseguiu unir um elenco e uma equipe repleta de gente talentosa e alto astral. Eu acredito muito que tudo isso chega lá na tela”, afirma. “A Baraúna tem vários curtas que rodaram muitos festivais, mas essa seleção é diferente. Não só por ser o Festival de Cannes, mas por ser um momento no qual o cinema brasileiro está se fortalecendo muito lá fora. Até Oscar já ganhamos. É muito legal participar deste diálogo”, completa.

[FOTO3]