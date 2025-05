Confira os filmes que estreiam nesta quinta-feira (24)

/Imagem Filmes/Divulgação

Chega aos cinemas nesta quinta-feira o novo longa-metragem do diretor pernambucano Lírio Ferreira (de Baile Perfumado e Sangue Azul), o thriller de ação Serra das Almas, exibido no ano passado no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Na trama, contada de forma não-linear, três mulheres são raptadas e levadas por um grupo de homens para uma o alto de uma serra, onde uma série de revelações são feitas para explicar as razões do sequestro.

Disponível no Cinema da Fundação e na rede Cinemark.

Outra opção de thriller de ação em cartaz nesta semana é a continuação O Contador 2, que segue o protagonista vivido por Ben Aflleck, novamente no papel de Christian Wolff. Agora o personagem cheio de habilidades de ação e matemática para solucionar o mistério do assassinato de seu chefe, contando com a ajuda de seu irmão distante Brax (Jon Bernthal).

Disponível nas redes: Cinemark, Cinépolis, Moviemax e Kinoplex.

A animação brasileira Abá e Sua Banda, com vozes de Filipe Bragança, Robson Nunes, Carol Valença e Zezé Motta, chega finalmente aos cinemas do Recife, após estrear nacionalmente na última semana. O longa conta a história de um príncipe-abacaxi que sonha em ser músico e criar uma banda, contrariando os planos do seu pai.

Disponível na rede Cinemark.

Já a estreia de terror desta quinta fica por conta de Until Down: Noite de Terror, dirigido por David F. Sandberg (Quando as Luzes se Apagam e Shazam!). No longa, Clover (Ella Rubin) e seus amigos buscam pistas sobre o desaparecimento de sua irmã e acabam sendo perseguidos durante a noite por um misterioso assassino mascarado.





Disponível nas redes: Cinemark, Cinépolis, Moviemax e Kinoplex.