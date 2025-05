Confira os filmes que estreiam nesta quinta-feira (17)

/Warner/Divulgação

Nesta quinta-feira, entra em cartaz nos cinemas brasileiros um dos filmes mais aclamados do ano até agora, o terror Pecadores, dirigido por Ryan Coogler (Pantera Negra), em seu primeiro longa totalmente autoral. Na trama, Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gêmeos que, no começo dos anos 1930, retornam ao Mississipi após uma temporada lucrativa de roubos em Chicago. Lá, a dupla abre um clube de blues, que, na noite da inauguração, se transforma no cenário de um sanguinolento pesadelo.

Disponível nas redes: Cinemark, Cinépolis, Moviemax e Kinoplex.

A Semana Santa também está contemplada nos cinemas com a estreia da animação O Rei dos Reis, dirigida por Seong-ho Jang, na qual um pai narra para o filho a jornada de Jesus. Guiado por sua imaginação, o menino caminha ao lado do messias em seu trajeto de sacrifício e amor, compreendendo a importância de seus ensinamentos.

Disponível nas redes: Cinemark e Kinoplex.

Um ano após lançar Guerra Civil, o diretor Alex Garland retorna aos cinemas com Tempo de Guerra, agora dividindo a direção com veterano de operações militares Ray Mendoza. Na trama, ambientada em 2006, durante a batalha de Ramadi, episódio brutal da Guerra do Iraque no qual um grupo de soldados se encontra no meio do fogo cruzado com tropas iraquianas.

Disponível nas redes: Cinemark e Kinoplex.

No novo longa do diretor Paul W. S. Anderson (de Resident Evil), que também entra em cartaz nesta quinta, uma rainha desesperada pelo dom da transmutação invoca a temida e poderosa feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich) para ajudá-la a alcançar o seu desejo.

Disponível nas redes: Cinemark e Kinoplex.