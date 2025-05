Filmes europeus premiados invadem Cinema da Fundação

Mostra entra em cartaz com 16 filmes que traduzem a diversidade criativa do continente

/Foto: Divulgação

De hoje até o próximo dia 30, a Europa desembarca na Veneza Brasileira através das telas do Cinema da Fundação, nas salas Derby e Museu, com a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. O evento traz ao Recife o que há de mais relevante na atual produção cinematográfica do Velho Continente. O Viver acompanhou a prévia em São Paulo, onde realizou entrevistas com os cineastas convidados.





A mostra apresenta obras premiadas nos principais circuitos internacionais, como Dreams, do norueguês Dag Johan Haugerud, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025. Outro destaque é A Luz, de Tom Tykwer (Corra, Lola, Corra), em sua segunda exibição mundial. E Alexandros Avranas volta à cena com Síndrome da Apatia, vitorioso do Prêmio Interfilm em Veneza.





Jean Thomas Bernardini, curador do festival, destaca a singularidade das 16 obras escolhidas: “Cada filme oferece uma perspectiva única sobre o continente. São produções que, independentemente de suas origens, estabelecem um diálogo íntimo com o público. A maioria dos participantes confirmou presença imediatamente e todo o processo de seleção fluiu de maneira orgânica”, revela o francês.





Entre esses olhares particulares sobre a Europa contemporânea, destaca-se a ousada releitura de Audrey Diwan para o clássico Emmanuelle. “Esse filme fala muito sobre uma solidão bem contemporânea e o desejo que todos temos de nos reconectar”, explica Audrey ao Viver. “A protagonista passa por essa redescoberta do próprio corpo. Para isso, é preciso aceitar suas vulnerabilidades”.





Enquanto Diwan investiga as microrrelações humanas, Frédéric Farrucci amplia o zoom para as macrotensões continentais em O Último Moicano, que se vale do gênero western para tratar de disputas territoriais e políticas. Entre suas referências está Bacurau, dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. “É meu filme brasileiro favorito pela forma como usa o gênero para falar de questões estruturais”, conta Farrucci, antecipando o diálogo que este festival estabelece entre a nova safra europeia e o público pernambucano.