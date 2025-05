29º Cine PE - Festival do Audiovisual divulga programação

/

A 29ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual, programada para 9 e 15 de junho, acaba de divulgar sua programação completa, que conta com 38 produções selecionadas e bateu um recorde de 1.004 inscrições, superando as 982 da edição de 2024. O tema escolhido para este ano é "Cine PE: Festa da Cultura", que celebra a importância que o festival consolidou através dessas quase três décadas de evento. Por mais um ano, todas as sessões do festival terão entrada gratuita e os ingressos estarão disponíveis para retirada também via Sympla, além da bilheteira.

As sessões das Mostras Competitivas de Longas-Metragens, Curtas Nacionais e Curtas Pernambucanos ocorrerão no cinema do Teatro do Parque. Já o Cinema São Luiz receberá, em horários de matinê, uma programação especial voltada à formação de público, que, neste ano, contará com três novas subseções: a Mostra Grandes Festivais, no dia 14 de junho; a Mostra Lei Paulo Gustavo, voltada à produção pernambucana; e a Mostra Panorama Paraíba, dedicada ao cinema da Paraíba, ambas no dia 15 de junho. Todas as sessões são gratuitas.

Cinco títulos foram selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens: A Melhor Mãe do Mundo (SP), de Anna Muylaert; O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua (SP), de Mariana Soares e Bruno Mazzoco; Senhoritas (PE), de Mykaela Plotkin; Itatira (SP), de André Luís Garcia; Nem Toda História de Amor Acaba em Morte (PR), de Bruno Costa, produzido pela Beija-flor Filmes.

Fora da competição, o filme Hors Concours deste ano é Os Enforcados, de Fernando Coimbra, estrelado por Leandra Leal e Irandhir Santos. Na mesma mostra, será exibido também Eu Preciso Dizer Que Te Amo (PE), documentário de Marlom Meirelles.

A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens conta com nove filmes nacionais, incluindo uma produção pernambucana, e sete curtas pernambucanos, totalizando 16 filmes na disputa pelo Troféu Calunga. Além disso, a programação inclui 13 títulos na Mostra Matinê, dois na Mostra Infantil e dois Hors Concours.





A curadoria desta edição é assinada por Edu Fernandes e Carissa Vieira, responsáveis pela seleção dos filmes. O primeiro homenageado confirmado é o ator e diretor Júlio Andrade, conhecido por sua versatilidade e presença marcante no cinema, na televisão e no teatro. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o filme Gonzaga: De Pai pra Filho e a série Sob Pressão.

Segundo o regulamento do festival, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens contempla 12 categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Atriz e Ator. Já as Mostras Competitivas de Curtas-Metragens Nacionais e Pernambucanos serão avaliadas em 10 categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator e Atriz.

Confira a programação completa:

DIA – 09 DE JUNHO / SEGUNDA-FEIRA

ABERTURA

Hora: 19h | Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

MOSTRAS DE FILMES DO CINE PE 2025

Hora: 19:00 h | Local: Cinema do Teatro do Parque

MOSTRA HORS CONCOURS

Eu Preciso Dizer Que Te Amo (PE), documentário, de Marlom Meirelles e Estudantes da Rede Pública do Jaboatão dos Guararapes, 12 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

Esconde-Esconde (PE), ficção, de Vitória Vasconcellos, 10 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Liberdade Sem Conduta (RN), documentário, de Dênia Cruz, 17 min

Cavalo Marinho (PE), ficção, de Léo Tabosa, 22 min

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

A Melhor Mãe do Mundo (SP), ficção, de Anna Muylaert, 106 min





DIA – 10 DE JUNHO / TERÇA-FEIRA





MOSTRAS DE FILMES DO CINE PE 2025

Hora: 19h | Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

Babalu é Carne Forte (PE), ficção, de Xulia Doxagui, 16 min

O Carnaval é de Pelé (PE), documentário, de Lucas Santos, 20 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Kabuki (SP), animação, de Tiago Minamisawa, 14 min

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua (SP), documentário, de Mariana Soares e Bruno Mazzoco, 71 min





DIA – 11 DE JUNHO / QUARTA-FEIRA

MOSTRAS DE FILMES DO CINE PE 2025

Hora: 19h | Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

Sonho em Ruínas (PE), ficção, de Priscila Nascimento, 4 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Tapando Buracos (AL), ficção, de Pally e Laura Fragoso, 20 min

O Último Varredor (MT), documentário, de Perseu Azul e Paulo Alipio, 13 min

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Senhoritas (PE), ficção, de Mykaela Plotkin, 87 min





DIA – 12 DE JUNHO / QUINTA-FEIRA





Hora: 19h | Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

Lança-Foguete (PE), ficção, de William Oliveira, 16 min

Sertão 2138 (PE), ficção, de Deuilton B. Júnior, 19 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Casulo (SP), ficção, de Aline Flores, 20 min

A Caverna (PR), ficção, de Louise Fiedler, 15 min

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Itatira (SP), Documentário, de André Luís Garcia, 73 min





DIA - 13 DE JUNHO / SEXTA-FEIRA

MOSTRAS DE FILMES DO CINE PE 2025

Hora: 19h | Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

HOMENAGEM ARTÍSTICA: JULIO ANDRADE

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

#Partiu (PE), animação, de Isis Gomes, 3 min

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Tu Oro (AP), fcção, de Rodrigo Aquiles, 15 min

Depois do Fim (SP), ficção, de Pedro Maciel, 19 min

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Nem Toda História de Amor Acaba em Morte (PR), ficção, Bruno Costa, 84 min





14 DE JUNHO / SÁBADO





MOSTRA GRANDES FESTIVAIS – SESSÃO MATINÊ

Hora: 15h

Local: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 221 – Centro do Recife)

Acesso: Gratuito

Deixa (RJ), ficção, de Mariana Jaspe, 15 min

Mambembe (GO), documentário, de Fabio Meira, 98 min

MOSTRAS DE FILMES DO CINE PE 2025

Hora: 19h

Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

MOSTRA DE FILME HORS CONCOURS

Os Enforcados (SP), ficção, de Fernando Coimbra, 123 min





15 DE JUNHO / DOMINGO





MOSTRAS PARALELAS – SESSÃO MATINÊ

Hora: 14h

Local: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 221 – Centro do Recife)

Acesso: Gratuito

MOSTRA LEI PAULO GUSTAVO – PE

Garapa Nervosa, a Banda que Esqueceu de Acabar (PE), documentário, de Daniel Barros, 21 min

Histórias do Alto (PE), documentário, de Carlos Kamara, 19 min

Umbilina e Sua Grande Rival (PE), ficção, de Marlom Meirelles, 20 min

Areias do Céu (PE), documentário, de Virgínia Guimarães, 17 min

PX Origens (PE), documentário, de Adalberto Oliveira, 22 min

MOSTRA PANORAMA PARAÍBA

O Colecionador de Cheiros de Nucas Femininas (PB), ficção, de Ana Clara Vidal de Negreiros e Natália Damião, 6 min

Ladário (PB), documentário, de Ed Júnior, 18 min

Jacu (PB), ficção, de Ramon Batista, 11 min

O Sonho de Anu (PB), ficção, de Vanessa Kypá, 16 min

A Nave que Nunca Pousa (PB), documentário, de Ellen Morais, 15 min

Memórias - Histórias do Cine Teatro Municipal de Sumé (PB), documentário, de Ana Célia Gomes, 20 min





SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO

Hora: 19h

Local: Cinema do Teatro do Parque

Acesso: Ingressos via Sympla ou na bilheteria do festival

PREMIAÇÃO

Entrega de Troféu Calunga de Prata aos vencedores do Cine PE 2025