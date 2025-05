'Câncer com Ascendente em Virgem' equilibra dor e leveza

/Downtown Filmes/Divulgação

Uma história verídica dolorosa transformada pela positividade foi o ponto de partida do filme Câncer com Ascendente em Virgem, dirigido por Rosane Svartman, que, desde sua estreia nos cinemas, transfomou-se em uma pequena surpresa para muitos espectadores. O longa será exibido nesta terça-feira, às 14 horas, no Espaço Ciência e Cultura do Imip e, após a sessão, haverá debate com a presença da produtora Clélia Bessa, cuja história foi a base desse projeto elogiado pela maneira como alterna a dor do tema com senso de humor.

Na trama, a atriz Suzana Pires interpreta Clara, uma professora e influenciadora educacional de sucesso que, quando menos imagina, recebe o diagnóstico de um câncer de mama. Ao longo de sua jornada de cura, a protagonista conta com o apoio da filha adolescente, Alice, vivida por Nathália Costa, e da mãe, Leda, papel da grande Marieta Severo.

Com um elenco composto ainda pelas pernambucanas Fabiana Karla e Julia Konrad, além de Ângelo Paes Leme, Câncer com Ascendente em Virgem é inspirado na vida de Clélia, que criou um blog para desabafar sobre o seu tratamento. A proposta, o tom e o espírito desse diário virtual foram a base desta comédia dramática.

Em entrevista exclusiva ao Viver, Suzana Pires afirma que o filme provocou um sentimento diferenciado na sua relação com as plateias do Brasil. “O público sempre foi muito carinhoso e efusivo comigo, mas com esse filme eu tô recebendo algo diferente, que é amor. As pessoas tem me abraçado com tanto amor. Me sinto um ímã de milagres”, exalta a atriz carioca, que também integra o time de roteiristas do filme. “Esse tom dramático e, ao mesmo tempo, engraçado é a maneira encontrada por Clélia de ver a vida e que foi a origem da história. Então, nós tivemos o cuidado de montar uma equipe que alcançasse isso com talentos que se somam. Hoje, eu consigo entender que eu vejo e me comporto na vida do mesmo jeito que o filme, em que a comédia e o drama se misturam numa mesma frase”.

Sobre seu papel como voz criativa, Suzana fala ainda na conversa sobre o equilíbrio entre as duas funções no projeto. “Foi fundamental escrever em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, com a colaboração da Ana Michele, Elisa Bessa e a própria Rosane Svartman. O importante é que o roteiro ficasse bom e, para isso, era necessário um time que trabalhasse pelo bem do projeto, com generosidade e escuta. Foi o resultado de um processo de muita maturidade entre nós”, destaca.

Rosane Svartman, que está prestes a estrear sua nova novela, Dona de Mim, aproveita a oportunidade para ressaltar a alta e a variedade da produção cinematográfica brasileira, que ganhou os holofotes internacionais com o inédito Oscar de Melhor Filme Internacional. “O cinema brasileiro se revela em uma diversidade imensa de filmes, que trazem uma visão prismática sobre a nossa sociedade, sobre a nossa nação e nossa cultura. Com certeza estamos vivendo um momento muito bonito após toda essa festa dos prêmios que Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres ganharam ao longo da temporada, que foram um farol para tanta coisa especial que temos”, reforça a diretora. Unindo a delicadeza autoral com uma fácil conexão de público, Câncer com Ascendente em Virgem já faz parte dessa história.