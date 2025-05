Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, comanda Sambinha Chacon neste sábado (3)

/

Conhecido por marcar gerações à frente da banda Jeito Moleque, Bruno Diegues, que segue carreira solo desde a pandemia, retorna ao Recife neste sábado (3), para apresentar aos fãs pernambucanos seu novo projeto ‘Mais Uma Noite’. Ganhando o palco do Sambinha Chacon, na Zona Norte do Recife, a festa acontecerá a partir das 17h, na Arena Sambinha Chacon, no Poço da Panela.Relembrando hits da sua carreira como "Hoje a noite é nossa", "A amizade é tudo", "Me faz feliz" o setlist também reunirá suas apostas mais recentes, como "Para tudo" e "Eu, você e mais ninguém", lançadas em parceria com Thiaguinho e Dilsinho, respectivamente, até "É Loura a volta que o mundo dá", "Mais Uma Noite" e "Cinderela Gangsta".Conquistando o público recifense a cada edição, o Sambinha Chacon trará ainda shows completos de Rafa Mesquita, Helton Lima e Arrebenta. Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 70 e estão à venda no site OutGo ou via Pix, através do contato (81) 9877-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.Sábado, 03 de maio, às 16hLocal: Rua do Chacon, 365 Poço Da PanelaAtrações: Bruno Diegues (ex-vocalista Jeito Moleque), Rafa Mesquita, Helton Lima e ArrebentaInformações: (81) 98774570 ou @sambinhachacon.