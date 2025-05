Bonecos encenam Paixão de Cristo no Teatro Apolo

/Foto: Divulgação

O Calvário de Jesus, encenado por bonecos. Assim será apresentada a peça teatral Paixão de Cristo dos Bonecos, no Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121), nesta quinta e Sexta-Feira da Paixão, às 16h30. A montagem é uma realização da Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos (APTB)/Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco, proponente do projeto selecionado pelo 16º Concurso Pernambuco de Todas as Paixões.





As duas sessões serão gratuitas, com a recomendação de que o público chegue com meia hora de antecedência para retirar seus ingressos na bilheteira.





O texto é uma adaptação livre do diretor, produtor, ator e bonequeiro Jorge Costa, baseado na obra O Mistério da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de autor desconhecido do século XIV, coletada pelo dramaturgo belga Michel de Ghelderode (1898-1962), considerado por muitos o mais importante dramaturgo após Shakespeare.





A direção geral é da professora e bonequeira Izabel Concessa. "Esta montagem não é simplesmente uma transposição para bonecos do que já foi feito com atores. Encenações com títeres, especialmente as populares ou inspiradas na arte popular, como é o nosso caso, carregam o humor e a irreverência próprios dessa expressão artística, mesmo quando o tema é um drama. E, neste texto recolhido por Ghelderode, isso não é diferente", destaca Concessa. Os bonecos utilizados no espetáculo foram criados e confeccionados pelo Mão Molenga Teatro de Bonecos. A caracterização, figurinos e adereços ficaram a cargo de Álcio Lins, Antero Assis, Fábio Caio e Maria Oliveira.





A peça narra os últimos passos de Jesus, começando com sua entrada triunfal em Jerusalém no Domingo de Ramos, seis dias antes da sua morte, e uma semana antes da sua ressurreição. As cenas seguem a ordem cronológica dos acontecimentos, de forma similar às paixões de Cristo encenadas por atores.





Entretanto, neste texto, há a inclusão de personagens fantásticos e deslocados de seus contextos originais, como os Reis Magos, anjos e a Morte. No Domingo de Ramos, os milagres de Jesus são revelados aos soldados romanos, que rapidamente se convertem ao cristianismo. A peça segue com Jesus, ciente do seu destino, mas buscando forças para enfrentá-lo. Assim como o Messias, seus apóstolos também vacilam, mas tudo já estava predestinado. Herodes, Pilatos e os fariseus cumprem seus papéis e selam o destino de Jesus. A peça avança com o calvário, a morte e a ressurreição.





A morte de Judas, com sua peculiar dose de humor, conta com a participação de sua esposa e do próprio Belzebu.





O elenco e a equipe técnica são compostos por artistas experientes, todos vinculados à APTB, entre os quais Fábio Caio, Antero Assis, Álcio Lins, Lu Almeida, Jurubeba, Sílvia Mariz, Lucas e Maria Oliveira, Ana Rocha, Leila Gibson, Lello Vasques e Pompeia Cavalcante. Também participam os alunos de Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Alice Bôa Hora, Álvaro de Farias, Ariane Fernandes, Blandon Aravanis, Luan Lucas e Marcilio Santos.