'Abá e Sua Banda' é animação com cara e sabor do Brasil

Mais uma animação com a cara e voz do Brasil movimenta as telas, dessa vez com sabor de salada de frutas. Abá e Sua Banda, que entra em cartaz nos cinemas do Recife a partir desta quinta-feira (24), narra uma jornada de herói clássica e dá a ela uma série de particularidades em um mundo no qual tudo é um imenso pomar.

No enredo, o príncipe Abá (voz de Filipe Bragança) sonha de ser músico e tocar no Festival da Primavera, ao lado de seu amigo Juca (Robson Nunes), mas as responsabilidades impostas pelo seu pai oprimem seu desejo. O encontro da dupla com a talentosa baterista Ana (Carol Valença) faz surgir a oportunidade de montar uma banda. Mas, para tanto, eles devem unir forças para impedir os planos nefastos arquitetados pelo vilão Don Coco (Humberto Avelar, também diretor do filme).

Quem narra essa história e, a certa altura, surge também como a personagem Titikaba é ninguém menos do que Zezé Motta, que falou com exclusividade ao Viver sobre sua participação, destacando a alegria do mundo do desenho animado. “Eu sinto um carinho muito grande pelo público infantil, tenho uma neta de 4 anos e vejo a empolgação dela. Isso me motiva demais. Já fiz algumas dublagens para filmes infantis bastante emblemáticos, como A Pequena Sereia. Eu gosto e me divirto fazendo”, conta a atriz.

Animador experiente e conhecido por vários curtas que exploram o folclore nacional, como O Curupira, O Boto e Matinta Perera, da série Juro Que Vi, Humberto Avelar fala sobre a importância da simplicidade do enredo. “Nossa ideia foi fazer o filme se comunicar da maneira mais ampla possível com as crianças e parte disso tem a ver com o roteiro ser simples e objetivo, que vai direto ao que interessa”, ressalta o diretor.

Filipe Bragança, que empresta a sua voz cheia de vivacidade e humor ao príncipe Abá, um abacaxi, comenta ainda sobre o trabalho de desenvolver do zero essas figuras peculiares. “Criar um personagem na animação não foge tanto do trabalho de ator, mas aqui temos esse conceito de interpretar frutas e dar personalidade a elas de forma cantada”, explica. “Me diverti demais em todo o processo”, completa.