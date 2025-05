Transformador: carreta quebra e para a BR-101, sentido Recife-Paulista

/Rafael Vieira/DP

O problema hidráulico na composição das carretas que transportam o transformador eólico do Parque da Serra da Palmeira (PB) foi maior do que o previsto e está gerando um engarrafamento de cerca de 2km na BR-101, sentido Recife-Paulista.





A operação de transporte do transformador, iniciado na quinta-feira (1º), saindo do Cabo de Santo Agostinho, no litoral norte do estado, foi retomado às 6h da manhã desta sexta (2), partindo do km 53, em Paulista.





Mas pouco avançou. Na descida do viaduto Miguel Arraes, a composição apresentou um problema hidráulico, sendo obrigado a interromper o trajeto por volta das 7h30. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estimou, em nota, que a previsão para o conserto seria de até três horas.





O suporte mecânico não conseguiu resolver o problema e até o final da manhã desta sexta não havia previsão da retomada da operação. Com isso, um congestionamento de cerca de 2 km se formou na BR-101, no sentido Recife-Paulista.





A orientação da PRF é de que os motoristas presos no engarrafamento tentem deixar a rodovia em direção a Arthur Lundgren ou Jardim Paulista, e fazer o retorno para seguir em direção ao Litoral Norte.