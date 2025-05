Sesc abre processo seletivo para área de Educação em Pernambuco

As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e vão até 12 de maio, com oportunidades na RMR, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado. Vagas são para início imediato e cadastro de reserva

Ao todo são ofertadas 14 vagas/Divulgação/Sesc

A partir desta segunda-feira (5), às 14h, o Sesc Pernambuco abre o processo seletivo para a contratação de profissionais, cujas vagas são destinadas à ampla concorrência e formação de cadastro reserva. As inscrições são exclusivamente online e vão até às 14h do dia 12 de maio, podendo ser feitas no site da instituição (https://sescpe.org.br ), na sessão “Sobre o Sesc”, em seguida “Trabalhe Conosco”, onde os candidatos serão direcionados à Página de Carreiras da instituição.





Ao todo, serão 14 vagas destinadas a ampla concorrência, para as localidades de Arcoverde, Belo Jardim, Buíque, Caruaru, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Recife, além da formação de cadastro reserva para as cidades de Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Buíque, Garanhuns, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Recife, São Lourenço da Mata e Surubim.





As oportunidades disponíveis são para os cargos de Assistente I - Apoio Infantojuvenil, Auxiliar de Atividades Pedagógicas, além de vagas para professores de Matemática, Inglês, Geografia, História ou para Educação Especial e Inclusiva.





Na Página de Carreiras do Sesc/PE, os candidatos poderão visualizar todas as informações da seleção, o Comunicado das Vagas e Etapas do Processo Seletivo para cada localidade, onde constam as informações sobre a quantidade de vagas, requisitos, salários e benefícios, bem como o Regulamento Padrão dos Processos Seletivos Externos para Contratação por Prazo Indeterminado – PSE/IN.





Sesc - Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns. Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE.





No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://digital.sescpe.com.br/todos). Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br