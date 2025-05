Senai abre 300 vagas gratuitas para cursos a distância; saiba como se inscrever

Senai Paulista abriu vagas/Foto: Divulgação

O Senai abriu 300 vagas para cursos gratuitos em Paulista, no Grande Recife.

As capacitações são ministradas a distância e têm duração de três semanas.

O período de inscrições já está aberto, e elas podem ser feitas por meio do edital: https://shre.ink/Ma7N, até o dia 9 de maio. As aulas começam no dia 13.

Os cursos disponíveis são os seguintes: logística sustentável e recebimento de materiais (ambos voltados para a área de logística) e planejamento e controle da manutenção (voltado para metalmecânica). Cada um oferece 100 vagas, a serem preenchidas por ordem de inscrição.

Quem pode participar





O aluno deve ter, no mínimo, 16 anos para os cursos de logística sustentável e recebimento de materiais, e 18 anos para o curso de planejamento e controle da manutenção. Além disso, é preciso apresentar a condição de baixa renda autodeclarada, mediante formulário disponível no ato da inscrição. Como se trata de curso a distância, é necessário ter um computador com acesso à internet para utilizar o ambiente virtual de aprendizagem do Senai.

Curso presencial

Outras 240 vagas para cursos de qualificação também estão abertas para a mesma unidade. Os candidatos devem observar a data nos links disponíveis no edital e o local onde serão ministradas as aulas, pois algumas serão disponibilizadas em Olinda.

As oportunidades disponíveis são as seguintes: Condicionador de ar tipo split system, técnicas de execução de revestimento cerâmico, fabricação de produtos de limpeza, técnicas para assentamento de placas cerâmicas, técnicas de pintura imobiliária, modelagem industrial básica e fabricação de artefatos de madeira com técnicas de marchetaria geométrica