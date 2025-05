Recife Inicia Obras de Reestruturação Viária no Cais José Estelita

A decisão faz parte do novo esquema de mobilidade atribuído ao sistema viário do Cais José Estelita.

Vivenciando uma das intervenções urbanas mais extensas da história do município, a Prefeitura do Recife por meio da construtora Moura Dubeux anunciou na manhã desta quarta-feira (7), que a partir do proximo mês, a cidade já deve ver as mudanças no Cais José Estelita com a chegada do novo complexo viário.





Visando melhorias no trânsito, o projeto busca manter a fluidez do tráfego na região, com a criação de um binário de três faixas de rolagem em ambos os sentidos.





De acordo com o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, as obras devem ser concluídas em julho, quando será implementada a nova configuração viária. "A partir de julho, vamos desconectar quase que totalmente a linha Carioca da direita, que é basicamente de ônibus, e logo após desconectamos a faixa do Marco Zero até o Cabanga".





A Secretaria de Transporte Público está trabalhando diariamente para diminuir os impactos no trânsito, realizando alterações sutis durante a noite, como bloqueio de faixas e sinalizando as mudanças, fazendo com que os motoristas sigam em vias binárias. "Ninguém vai sentir tantas diferenças, ou atrapalhar o trânsito da cidade", afirmou Villar.





O projeto também inclui a criação de ciclofaixas e calçadas, além de novas linhas de ônibus. A ideia é manter o tráfego fluido e evitar grandes impactos na circulação de veículos.





Viaduto das Cinco Pontas Pode Ser Removido





Outro ponto destacado é a possibilidade de remover o viaduto próximo à Praça das Cinco Pontas. De acordo com o Vice-Prefeito do Recife, Victor Marques, o desejo é que a estrutura seja removida futuramente com máximo de segurança. "Estamos fazendo estudos e simulações para que essa ação não atrapalhe a circulação dos automóveis".





A reestruturação viária no Cais José Estelita é uma das intervenções urbanas mais extensas da história do município e promete melhorar a qualidade de vida dos moradores e usuários da região.