ENERGIA

Neoenergia identifica furto de energia em clínicas da rede Pernambuco Sorriso

Quatro unidades da rede de clínicas odontológicas, localizadas no interior do estado, foram flagradas com manipulação nos medidores de energia elétrica; empresa cobrará consumo retroativo e acionou a polícia.

Publicado: 08/05/2025 às 11:41