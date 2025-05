Mulher é assassinada com golpes de faca no Cabo de Santo Agostinho

Uma mulher identificada como Jaine Milena Melo da SIlva foi vítima de homicídio com golpes de faca na noite desta quarta-feira (7), no bairro de Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho.





A vítima sofreu perfurações de arma branca por uma técnica de enfermagem, identificada como Tamires Maria de Santana. Uma equipe do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) do décimo oitavo Batalhão da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência.





Ela foi detida e apresentada no DHPP. Investigação da Polícia Civil poderá confirmar a autoria e identificar a motivação para o crime.

Jaine chegou a ser socorrida para a Policlínica Jamaci de Medeiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.