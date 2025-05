Mulher depreda veículo após filho ser parado por Blitz, em Petrolina

/Reprodução/Rede social

Mulher depreda veículo após filho ser parado sem carteira em blitz



Saiba mais: https://t.co/UFbZIvjTWW pic.twitter.com/B7LPRXnfmO %u2014 Diario de Pernambuco (@DiarioPE) May 2, 2025

A noite da última quarta-feira (30), em Petrolina, Sertão do estado, foi marcada por um episódio inusitado e tenso na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, quando uma mãe destruiu o próprio veículo, após o filho tentar fugir de uma blitz de trânsito. O caso envolveu o jovem, de 18 anos, que estava na condução do automóvel sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi abordado por agentes da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (Ammpla). Segundo a Ammpla, o jovem foi parado pela blitz, onde, ao identificarem que não tinha documentos para dirigir e que o licenciamento do carro estava com atraso, tentou uma manobra arriscada. O envolvido acelerou o veículo na tentativa de atropelar a equipe de trânsito e escapar da fiscalização, mas não obteve sucesso. O carro foi confiscado pela equipe da Ammpla.Além da falta da habilitação, a fiscalização identificou que o veículo estava com o licenciamento vencido. Ao ver que o carro seria removido, o jovem arrancou o som e se deslocou até a sua mãe, que chegava ao local. Ao se deparar com esse cenário, a mulher reagiu agressivamente, destruindo o carro com uma barra de ferro, o danificando severamente. Ela foi levada até a Delegacia de Polícia Civil de Petrolina, na qual prestou depoimento e foi registrado um Boletim de Ocorrência. A polícia investiga o caso.