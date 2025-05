Mulher de 50 anos é vítima de feminicídio na cidade de Aliança

/Wilson Maranhão/Arquivo DP

Mulher foi morta vítima de feminicídio nesta quinta-feira (1), na Rua Macaxeira, no distrito de Caueiras, no município de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Irene Gomes da Silva, de 50 anos, e teria sido assassinada por golpes de faca pelo então companheiro, Antônio Ferreira da Silva, 67 anos.





De acordo com filha de Irene, Elizabeth Evilly de Andrade Silva, o marido havia invadido a residência onde a mãe estava, iniciou uma discussão motivada por ciúmes e em seguida desferiu vários golpes de peixeira contra a companheira. Apesar da filha ter pedido para que parasse com as agressões, o envolvido continuou a ferir a vítima que não resistiu a gravidade dos cortes e morreu no local.





Ainda segundo a filha, Irene mantinha uma relação conturbada com o marido, marcada por vários desentendimentos.





O envolvido segue foragido e a arma do crime ainda não foi localizada. O corpo de Irene foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A Polícia Civil segue nas investigações do caso.



Nota da polícia Militar na íntegra:



A Polícia Militar informa que, na tarde desta quinta-feira (1º), uma equipe do 2º BPM realizava rondas no distrito de Caueiras, no município de Aliança, quando foi informada por populares de que uma mulher havia sido agredida com golpes de arma branca por um homem. De imediato, o efetivo seguiu até o local, onde constatou que a vítima já estava em óbito. O suspeito não se encontrava na área. A equipe realizou o isolamento até a chegada dos órgãos competentes. Após diversas diligências e incursões em uma área de matagal, o homem suspeito foi localizado e conduzido à delegacia de plantão para a adoção das medidas legais cabíveis.