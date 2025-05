MPPE investiga acidentes em parque aquático no Litoral Sul

Montanha-russa de parque aquático interditada/Foto: Divulgação

As circunstâncias dos acidentes registrados no parque Acquaventura Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul pernambucano, são alvo de uma investigação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Sete pessoas relataram, até agora, que sofreram lesões nas atrações do parque.

O MPPE solicitou vistorias do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), com acompanhamento de equipes da prefeitura da cidade.

A promotoria pediu para que, no prazo de cinco dias, fosse feita uma fiscalização ampla em todo o parque.

A meta é avaliar os locais onde houve acidentes e toda estrutura elétrica, hidráulica, de bombas, de piso e de segurança.

Após a fiscalização, os órgãos terão prazo de 30 dias para elaborar um laudo e entregar à Promotoria de Justiça de Tamandaré. O caso também é acompanhado pela Polícia Civil.

Dois brinquedos do parque Acquaventura Carneiros foram interditados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon): a montanha-russa aquática, onde uma professora foi arremessada contra a grade de proteção e feriu o rosto, e a canoa do muxima, na qual dois casais tiveram fraturas ósseas.

Os acidentes aconteceram em datas diferentes, mas foram registrados poucos dias após a inauguração do parque.