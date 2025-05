Mais Médicos abre 123 vagas em Pernambuco para reforçar atenção básica e reduzir tempo de espera no SUS

/Foto: Divulgação





O Ministério da Saúde abriu 123 novas vagas do Programa Mais Médicos para Pernambuco, com o objetivo de ampliar o acesso à atenção primária e reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O estado será contemplado com 121 vagas distribuídas em 70 municípios, além de duas vagas voltadas para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) local. As inscrições para os médicos interessados começaram nesta segunda-feira (5) e seguem até 8 de maio.





A medida faz parte de um edital nacional lançado na última sexta-feira (2), que oferta 3.174 vagas, sendo 3.066 para 1.620 municípios e 108 para os 26 DSEIs espalhados pelo país. Em Pernambuco, a chegada de novos profissionais visa suprir a escassez médica em áreas de difícil acesso e alta vulnerabilidade social, onde a população depende fortemente da atenção básica para cuidados de saúde.





“O Mais Médicos tem um papel fundamental na aceleração do atendimento especializado no SUS. A integração dos profissionais por meio do prontuário eletrônico e a reorganização dos fluxos vai permitir um encaminhamento mais ágil para consultas e exames, beneficiando diretamente a população”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.





Os médicos que ingressarem no programa irão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família, com foco na prevenção, acompanhamento e encaminhamento de pacientes. Todas as informações são registradas no sistema eletrônico e-SUS APS, promovendo a continuidade do cuidado entre a atenção básica e os serviços especializados.





Segundo o Ministério da Saúde, a nova distribuição das vagas foi definida com base na Demografia Médica 2025, que revelou desigualdades na proporção de médicos por habitantes nas diferentes regiões do país. O foco do edital está nas cidades pequenas e médias, onde 75,1% das vagas foram alocadas. A expectativa é fortalecer a presença médica onde o acesso é mais precário, como no Sertão e no Agreste pernambucano.





Além da atuação direta, o programa oferece oportunidades de formação para os profissionais, incluindo especialização, mestrado e doutorado em Saúde da Família. “Trata-se de um investimento duplo: na qualidade da atenção à saúde e na qualificação dos médicos”, afirmou Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.





O edital contempla três perfis de candidatos: médicos brasileiros com CRM, brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros. Para estes dois últimos, é obrigatório participar do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), uma capacitação voltada para o atendimento em contextos específicos do SUS.





O Mais Médicos já beneficia mais de 63 milhões de brasileiros, com cerca de 24,9 mil médicos em atuação em 4,2 mil municípios, abrangendo 77% do território nacional. Em dezembro de 2024, o programa atingiu um marco histórico, com 601 médicos atuando nos DSEIs, o maior número já registrado.





Outra novidade recente é a criação do cadastro reserva, que dá mais agilidade à reposição de vagas. Em Pernambuco, 92 municípios aderiram a essa iniciativa, garantindo maior flexibilidade para responder à falta de profissionais de forma rápida e eficaz.