Mais de 4.700 facas, tesouras e facões são apreendidos em ruas centrais do Recife, em 2 anos

Armas brancas foram retiradas das ruas do Recife/Foto: Divulgação

A Polícia Militar divulgou, nesta quinta (9), um balanço de apreensões de armas brancas, como facas e facões, que estavam escondidas em ruas da área central do Recife.

Em dois anos, as equipes retiraram de circulação 4.781 armamentos usados para a prática de crimes.





Entre janeiro e abril deste ano, foram 163 apreensões, segundo a PM.





Entre os objetos apreendidos estão facas, foices, facões, tesouras e similares.





No total, foram 1.547 facas tipo peixeira, 2.822 facas de serra, 157 facões, 106 estiletes e 149 tesouras.





"A área de atuação do 16° BPM registra elevada incidência de delitos praticados com armas brancas, exigindo atenção redobrada a essa conduta. Por isso, medidas preventivas como fiscalização rigorosa e conscientização são essenciais para coibir a prática de crimes e garantir a segurança de moradores, transeuntes e trabalhadores da região", afirmou a tenente-coronel Denize Manso, comandante do 16° BPM.





Ao longo desse período, os objetos permaneceram armazenados no Batalhão, no bairro de São José, sendo separados e entregues a ferros-velhos no dia 30 de abril para a reciclagem.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que o porte de arma branca fora do domicílio configura contravenção penal, conforme o artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).

O porte dessas armas em locais públicos, quando associado à atitude que demonstre potencial lesivo, caracteriza conduta ilícita, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ).





A tenente-coronel Denize Manso reforça também a importância da população registrar as denúncias. "Essas informações são fundamentais para direcionar o planejamento operacional e intensificar ações que inibam ou reprimam novas práticas delitivas", pontuou a comandante do 16° BPM.