Homem é preso por suspeita de bater de propósito e matar motociclista

De acordo com testemunhas, a colisão, que ocorreu no Km 60 da BR-101, no bairro da Guabiraba, no Recife, aconteceu após uma discussão de trânsito entre o motorista de um carro e o motociclista

Condutor do carro perdeu o controle do veículo após colidir de propósito com o motociclista/Divulgação/PRF

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quinta-feira (08), suspeito de colidir e matar propositalmente um motociclista, de 30 anos, no km 60 da BR 10, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

De acordo com relatos de testemunhas, o condutor de um carro, que estava distraído ao falar ao celular, teria "fechado" o motociclista, identificado como Zenildo Cabral Vitorino da Silva, que reagiu dando um soco no retrovisor do veículo.

O motociclista seguiu viagem em direção a cidade do Paulista, mas o condutor do carro partiu em sua perseguição, realizando manobras perigosas na rodovia. Ao alcançar a motocicleta, ele teria colidido intencionalmente na parte de trás do veículo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do SAMU tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu e faleceu no local.

De acordo com a PRF, o motorista do carro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficou à disposição da justiça.