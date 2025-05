HJF recebe certificações que atestam excelência dos serviços

Em 2024, a UTI Coronariana do HJF recebeu o Selo de Eficiência, que foi mantido em 2025/Rafael Vieira/DP Foto





Para conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância dos protocolos sanitários e da vigilância contínua de cuidados com os pacientes, é celebrado, no dia 15 de maio, o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. Com compromisso permanente da excelência de seus serviços, o Hospital Jayme da Fonte (HJF) direciona suas atividades focando nesses pilares, tendo conquistado duas das principais certificações entregues pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), responsável pelo Registro Nacional de Terapia Intensiva – os selos UTI Top Performer e UTI Eficiente.





A certificação Top Performer é concedida às UTIs que apresentam os melhores resultados clínicos em todo o país, com base em critérios rigorosos de desempenho e segurança. Já a certificação de Eficiência reconhece UTIs que conseguem aliar qualidade assistencial à boa gestão de recursos, otimizando resultados clínicos com menor custo e tempo de internação, sem comprometer a segurança do paciente.





Segundo a Associação Médica Brasileira, as infecções hospitalares são responsáveis pela morte de mais de 45 mil brasileiros todos os anos, além de agravarem o estado de saúde dos pacientes, prolongarem a internação e aumentarem o risco de complicações. “UTIs que seguem protocolos rigorosos e monitoram de perto seus indicadores, como exige o processo de certificação, tendem a apresentar taxas significativamente menores de infecções hospitalares. Isso se traduz em maior segurança e menor tempo de internação para os pacientes”, comenta Aarão Barreto, médico intensivista e coordenador da UTI do HJF.





Em 2024, a UTI Coronariana do HJF recebeu o Selo de Eficiência, que foi mantido em 2025. No entanto, desta vez, ambas as UTIs receberam o reconhecimento simultâneo pelo selo de qualidade da Epimed.





“Essas certificações representam um marco para o Hospital Jayme da Fonte. Elas atestam, com reconhecimento nacional, a excelência na gestão da nossa UTI e a qualidade da assistência prestada aos nossos pacientes. Para nós, é uma conquista que valoriza o esforço diário de toda a equipe e reafirma nosso compromisso com a segurança e o cuidado humanizado”, finaliza o especialista.





Referência no Polo Médico do Recife, o Hospital Jayme da Fonte completa este ano 70 anos e é um dos mais modernos complexos hospitalares do Estado, com mais de 200 leitos, UTIs completas e certificadas, além de serviços de urgência e emergência 24h, com atendimento a diversos convênios, entre eles o TRT6 Saúde, GEAP, Cassi. Dispõe, ainda, de um completo centro de diagnóstico por imagem e uma rede ambulatorial com diversas especialidades e é detentor do Selo Prata concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país.